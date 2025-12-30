هيئة قيادة شرطة نهر النيل تُجيز خطة أمنية متكاملة وتعلن الإستعدادات القصوى لتأمين عطلة عيد الاستقلال ورأس السنة

ترأس اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد، مدير شرطة ولاية نهر النيل، بقاعة دار ضباط الشرطة بعطبرة، إجتماع هيئة القيادة رقم (11)، حيث أجاز الإجتماع جملة من التدابير الأمنية والتنظيمية المشددة لتأمين عطلة عيد الإستقلال ورأس السنة وبسط الأمن والإستقرار بالولاية.

وإستعرض الإجتماع الموقفين الإداري والجنائي، مع التأكيد على إستمرار الحملات الأمنية لمكافحة الظواهر السالبة، خاصة الدراجات النارية المخالفة وعصابات “9 طويلة”، في إطار خطة تهدف لتعزيز الأمن وحماية المواطنين.

وأجازت هيئة القيادة خطة تأمين عطلة العيد ورأس السنة، إلى جانب الخطط التشغيلية للمحليات، مع التوجيه بوضع جميع القوات في حالة إستعداد قصوى حتى اليوم الثاني للعطلة، استنادًا إلى قرارات لجنة أمن الولاية التي قضت بمنع قيام أي فعاليات إحتفالية خلال هذه الفترة.

ووجّه مدير شرطة الولاية بتنفيذ توجيهات المدير العام لقوات الشرطة، بما يضمن جاهزية قوات الطوارئ والعمليات والنجدة من حيث الإعداد والتجهيز الكامل، كما شملت التوجيهات إنتشار قوات المرور السريع ومرور الولاية بالطرق الرئيسة خلال العطلة لتأمين حركة السير والحد من الحوادث.

وشدد الإجتماع على الإستعداد التام لقوات الطوارئ والدفاع المدني ومكافحة التهريب، إلى جانب تكوين غرفة طوارئ برئاسة مدير دائرة الجنايات لتلقي البلاغات الطارئة والتعامل معها فورًا، فضلاً عن توجيه قوات المعابر بتكثيف العمل وتشديد إجراءات التفتيش.

ووتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان شرطة ولاية نهر النيل أكدت التزامها بتنفيذ الخطة الأمنية وفق أعلى درجات الجهوزية، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مهددات أمنية حفاظًا على السلامة العامة خلال فترة العطلة.

المكتب الصحفي للشرطة