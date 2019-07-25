مذكرة للنائب العام تطالب باطلاق سراح رموز النظام البائد

سلم اسر المعتقلين من رموز النظام البائد الحاج عطا المنان ومامون حميدة وادم الفكي مذكرة للنيابة العامة تطالب باطلاق سراحهم فوراً .
ونظم أسر المعتقلين وقفة إحتجاجية أمام النيابة العامة أمس وسلموا مذكرة للنائب العام تطالب بإطلاق سراح ذويهم فوراً .
وكانت النيابة العامة قد اصدرت امر بالافراج عن المعتقلين بعد التحقيق معهم بنيابات مخالفة الاراضي والمال العام ونيابة الثراء الحرام والمشبوة،الا ان ادارة السجون رفضت الافراج عنهم وخاطبت النيابة بان أطلاق سراحهم رهين بموافقة المجلس العسكري .
واكد ممثل النائب العام مبارك محمود عقب تسلمه المذكرة من اسر المعتقلين أمس ان النيابة العامة سلطة مستقلة وتمارس سلطاتها دون تاثير من اية جهة اخرى، ووعد بتسليم المذكرة للنائب العام للبت فيها .
من جانبها كشفت د. سوزان مامون حميدة لــ(الانتباهة) عن اوضاع صحية،وصفتها (بالمخيفه) يعيشها المعتقلين داخل سجن كوبر ، وقالت معظم المعتقلين كبار في السجن ويعانون من امراض مزمنة ، وأكدت أن الخدمات الصحية داخل السجن (ردئية) ، وطالبت باطلاق سراح والدها فوراً بعد اصدار قرار من النيابة بالافراج عنهم ، وقالت نريد العدالة والانصاف .
الخرطوم: عبد الرحمن صالح
صحيفة الإنتباهة