الدقير لـ (الصيحة): مقترح بتسمية رئيس الوزراء خلال شهر

كشف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن مقترح بتسمية رئيس مجلس الوزراء خلال شهر، والذي بدوره يكوّن مفوضية السلام.
وقال الدقير لـ (الصيحة)، إنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب التوقيع على الوثيقة السياسية، وأضاف “استطعنا امتصاص غضب الجبهة الثورية وتوصّلنا لاتفاق حول نقاط الخلاف خرجت نتائجها ببيان أديس أبابا”. وأكد أنه سيتم إدراج ما تم من اتفاق بالوثيقة السياسية، بإضافة باب حول عملية السلام، وتضمينها في مقترح وثيقة الإعلان الدستوري، للسعي إلى إجازتها في التفاوض المُزمع مع المجلس العسكري.
وكشف الدقير، عن قيام هيكل تنظيمي يقوده مجلس مركزي يمثل مرجعية سياسية وتنظيمية عليا لقوى إعلان الحرية والتغيير تُدار فيه النقاشات والخلافات واتخاذ القرارات بإرادة جماعية، وسيستمر كممثل لـ “الحرية والتغيير” خلال الفترة الانتقالية لحراسة مهام الثورة ومتابعة تنفيذها عبر أجهزة الحكم المختلفة، وأشار لموافقة المبعوث الأفريقي على إضافة باب جديد للسلام داخل الوثيقة السياسية سيما وأن التوقيع بالأحرف الأولى يعتبر تعهّداً، وقال “سنعمل على إنفاذ رؤيتنا عبر التفاوض كما كان يجري سابقًا”.
الصيحة