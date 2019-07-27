أنباء عن نقل الاجتماعات بين (العسكري) و (التغيير) لأديس

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين كباشي إنه ليس معتقلاً، ووصم كباشي أنباء متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتقاله بأنها “إشاعة”.
وفي سياق منفصل كشف مصدر أمس عن مقترح بنقل عملية التفاوض حول الوثيقة الدستورية وغيرها من قضايا الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ورجح المصدر احتمالية بدء التفاوض بالخرطوم اليوم والذهاب لأديس أبابا لاستكمال الملفات المطروحة والعودة للخرطوم لتوقيع الاتفاق النهائي بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الزعيم
2019/07/27 at 7:04 م (UTC 2) رابط التعليق
اديس ليه
بلاش فوضي
اوعي في ناس كايسه للوسيكي والبيره
بعدين الشغله دي لسه فيها جرجره
شكلها حتظهر ثورة جوعي قادمه بقوة