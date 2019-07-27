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طب وصحة

2019/07/27

2019/07/27


إستعجال أيلولة مستشفى الخرطوم للصحة الإتحادية



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طالبت الهيئة الفرعية لمستشفى الخرطوم بسرعة تطبيق توجيهات رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية والفئوية ، الفريق أول ركن صلاح عبد الخالق ، بإيلولة مستشفى الخرطوم التعليمي لوزارة الصحة الإتحادية ليقوم بدوره الرائد في مجال التدريب القومي للإطباء والكوادر الطبية ، ودوره القومي كمستشفى مرجعي أول في السودان ، بجانب الإعتراف به في الأوساط الإقليمية والعالمية .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، إلتقى وفد الهيئة أمس بمدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي وطالب بوقف التنقلات للعاملين من مستشفى الخرطوم ، وسرعة إعادة كل الاقسام التي توقف فيها العمل منذ عدة سنوات .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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1 التعليقات

      1. 1
        سوداني حزين

        2019/07/28 at 12:30 م (UTC 2) رابط التعليق

        دا الكلام السليم يجب عودة مستشفي الخرطوم لسابق عهدها قبل حكومة الأنكاس وليس الانقاذ

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