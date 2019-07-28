اتّفاق بين وفد “العسكري” و”التغيير” وحركة مالك عقار

أعلن المجلس العسكري الانتقالي والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، أنّهما توافقا على عددٍ من القضايا خلال اجتماعهما بجوبا عاصمة جنوب السودان أمس.
وأبرز القضايا التي تَمّ التّوافُق حولها، هي العَفو عن المُعتقلين السِّياسيين كافة وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المُسلّحة، فَضْلاً عن فتح المسارات والمَمرّات لتوصيل المُساعدات الإنسانية لمُتضرِّري الحرب في مناطق النزاع، بجانب تجديد اتفاقية وَقف العَدائيات، ووُصفت المُباحثات بأنّها مَسَار سلامٍ جديدٍ نحو التّوافُق السوداني. فيما تستمر المُباحثات مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.
وعلمت (الصيحة) أنه تَمّ تمديد الزيارة حتى العاشرة صباح اليوم الأحد.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قَالَ في تَصريحاتٍ عقب وُصُوله جُوبا على رأس وفدٍ رفيعٍ من المجلس وقِوى الحُرية والتّغيير أمس، إنّه جَاء اِستجابةً لدعوةٍ من حكومة الجنوب، للقاء الحلو، لبحث وقف الحرب.
ويضم الوفد بجانب “حميدتي”، الفريق ركن شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا، إضَافَةً إلى إبراهيم الأمين وأحمد ربيع، مُمثلين لتحالُف قِوى الحُرية والتّغيير.
مِمّا يجدر ذكره أنّ عقار وعرمان وبعض قادة قطاع الشمال مَحكومٌ عليهم غيايباً بالإعدام منذ عهد النظام السابق.
الصيحة
1 التعليقات
حمدتو
2019/07/28 at 5:14 م (UTC 2) رابط التعليق
عقار وحميدتي والبشير كلهم تجار حرب ارتكبوا فظائع في حق هذا الشعب بدءً من الشمال مروراً بالشرق ثم الجنوب والغرب والشعب السوداني لن يقبل بحميدتي وعقار وعرمان وماشبههم في مستقبل هذا البلد