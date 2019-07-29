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سياسية

2019/07/29

2019/07/29


عبد الواحد: (قوى الحرية) و(العسكري) اختطفا ثورة الشعب


عبد الواحد محمد نور

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قال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، إنه لم يتلق دعوة من حكومة دولة الجنوب للقاء المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واصفاً ذلك بتمكين النظام وليس تغييره.

وأضاف: (لا أعترف بقوى الحرية والتغيير والمجلس، لأنهما اختطفا ثورة الشعب السوداني، وهما في نظرنا جسمان غير شرعيين) بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

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3 التعليقات

      1. 1
        كاره الاخوان المسلمين

        2019/07/29 at 10:10 ص (UTC 2) رابط التعليق

        خبر مدسوس

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      2. 2
        جميل بثينة

        2019/07/29 at 10:12 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انت جسم غير شرعي يا محمد نور ورجل لا تريد السلام وتعيش علي حروب السودان
        لذلك اذهب غير مؤسوف عليك

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      3. 3
        هجوووم كاااسح

        2019/07/29 at 7:05 م (UTC 2) رابط التعليق

        يا كاره الاخوان
        خبر مدسوس كيف لموقع كبير
        هل انت منهم؟
        اسرد…..؟

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