عبد الواحد: (قوى الحرية) و(العسكري) اختطفا ثورة الشعب

قال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، إنه لم يتلق دعوة من حكومة دولة الجنوب للقاء المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واصفاً ذلك بتمكين النظام وليس تغييره.
وأضاف: (لا أعترف بقوى الحرية والتغيير والمجلس، لأنهما اختطفا ثورة الشعب السوداني، وهما في نظرنا جسمان غير شرعيين) بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
كاره الاخوان المسلمين
2019/07/29 at 10:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
خبر مدسوس
جميل بثينة
2019/07/29 at 10:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت جسم غير شرعي يا محمد نور ورجل لا تريد السلام وتعيش علي حروب السودان
لذلك اذهب غير مؤسوف عليك
هجوووم كاااسح
2019/07/29 at 7:05 م (UTC 2) رابط التعليق
يا كاره الاخوان
خبر مدسوس كيف لموقع كبير
هل انت منهم؟
اسرد…..؟