مبارك الفاضل : الإسلاميون واليسار يخططون لإقصاء “حميدتي” للانفراد بالبلاد

أعرب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن تفاؤله بالدور الذي يقوم به “حميدتي” في الحرب على الإسلامويين، ودعم التوصل إلى اتفاق وتوافق مع الحركات المسلحة وقوى التغيير.
وقال مبارك المهدي في تصريحات بحسب صحيفة السوداني، إن “حميدتي” هو صمام أمان لنجاح الثورة، وظللنا نوعي الناس بذلك.
وأضاف: لا يجب أن يخدعنا جهل اليسار وخطط الإسلاميين ودسهم السم في الدسم، ومحاولاتهم المتكررة للإساءة لـ”حميدتي” ومحاولة إقصائه وقواته من المشهد، ليسهل لهم الاستفراد بالشعب السوداني.
وأشار مبارك الفاضل إلى أن الحملة التي نظمت ضد “الدعم السريع” وقائده “حميدتي” أغرت الإسلاميين والطامحين في الجيش بتنظيم صفوفهم لمحاولة استعادة السلطة.
الخرطوم (كوش نيوز)