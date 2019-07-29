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سياسية

2019/07/29

2019/07/29


الحركة الإسلامية لعضويتها: آن أوان محاسبة أنفسنا بقوة



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قالت الحركة الإسلامية أنه قد آن أوان محاسبة نفسها بقوة وتقييم تجربته بصدق وترتيب صفوفها بوعي لتنهض بعزم.

ودعت الحركة في بيان لها عضويتها بأعمال النظر وشحذ الهمم نحو أفق جديد تطور به الأفكار ومواعينها والأهداف وآلياتها، وأن لا يكونوا أسرى لاجتهادات رجال سبقوا ومضوا، بعد أن تخففوا من الحكم وأعبائه.

وأضاف البيان بحسب صحيفة السوداني: (الحكم ليس نزهة، وهذه فرصة للتجديد وسانحة للمراجعات الفكرية الناضجة، هذا التراب لنا في كل زاوية فيه شهيد، وليعلم الجميع أن أمن السودان وأهله وتماسك مكونات الوطن هم لنا أصيل).

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        الياس عبدالله احمد

        2019/07/29 at 11:33 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ارجو ان يكون المراجعة والمحاسبة للشخصيات والافراد المتجاوزين والمنتفعين فالحركة ليس هي سبب الاخطاء والتقصير المحاسبة والمسائلة للنفعيين والمتسببين في ماوصلت له الحالة

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