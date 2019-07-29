اتحاد الصحفيين يخاطب رسمياً الجهات المختصة لإطلاق سراح الرزيقي

دفع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين صباح أمس بخطاب رسمي للجهات المختصة للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الاتحاد الأستاذ الصادق الرزيقي ، وتفيد متابعات (أخبار اليوم) أن اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري بصدد النظر في طلب الإفراج عن الرزيقي ، في وقت تصاعدت فيه مطالب المجتمع الصحفي المحلي والإقليمي والدولي لإخلاء سبيل رئيس اتحاد الصحفيين الذي ظل رهن الاعتقال منذ عصر الأربعاء الماضي دون معلومات حول أسباب الاعتقال حسب المكتب التنفيذي للاتحاد وأسرة الرزيقي .
وشهدت عدد من قروبات التواصل الاجتماعي (واتساب) تضامن كبار الكتاب الصحفيين وابرز رؤساء تحرير الصحف السياسية مع رئيس اتحاد الصحفيين والمطالبة بإطلاق سراحه ، فيما تلقى الأمين العام للاتحاد الأستاذ صلاح عمر الشيخ الاتصالات من النقابات والاتحادات الصحفية الأفريقية والعربية .
أخبار اليوم