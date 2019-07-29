تحالف الشرق: حلايب قضية كل السودان

أكد تحالف أحزاب وحركات شرق السودان على سودانية حلايب وأنها قضية كل السودان.
وأشار التحالف إلى أهمية أن يبتدع الشعب السوداني حركة مقاومة شعبية لاسترداد حلايب، مشددا على حلها.
وقال الأستاذ صالح محمد حسب الله رئيس التحالف في منبر وكالة السودان للأنباء إنهم يؤيدون المفاوضات الجارية الأن سوأء داخلياً أم خارجياً وأنهم مع كل ما يخرج البلاد من المأزق .
وأعرب عن أمله أن يتم إلحاق الآخرين بركب التفاوض، مطالباً بضرورة الإسراع بتكملة التفاوض وتكوين الحكومة الانتقالية.
وقال “إننا في شرق السودان ما زلنا نعاني من التهميش”، مشددا على أهمية وجودهم في المنظومة السياسية مروراً بالمجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية.
وشدد إدريس سليمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي على ضرورة أن يأخذ شرق السودان نصيبه في منظومة الحكم، مشيراً إلى أن المطالبة بالعدل لا تعني المحاصصة.
وقال في مداخلته اليوم في منبر وكالة السودان للأنباء الذي عقده تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، قال إن الشرق واحد من مناطق السودان المهمشة، مضيفاً أن الشرق تنقصه الخدمات والتنمية والعدالة.
وأوضح قائلاً “نحن مع قضايا وإنسان الشرق ونشهد بأن إنسان الشرق مظلوم”، مؤكداً أن نسبة الفقر في غرب وشرق السودان تمثل 70%.
وشدد الأمين السياسي للشعبي على الإنصاف لكل مناطق السودان خاصة المناطق الريفية البعيدة من مناطق اتخاذ القرار.
ودعا الأستاذ حسين شنقراي الأمين العام لتحالف أحزاب وحركات شرق السودان لمراجعة اتفاقيات سلام شرق السودان وتنفيذها، مشيراً إلى أهمية إشراك أبناء الشرق فيما يلي الوطن.
وأكد في منبر وكالة السودان للأنباء يوم الإثنين أهمية الحوار وحل القضايا بعيداً عن الحزبية والسلاح والعبور بالسودان لبر الأمان.
وطالب الأستاذ علي إدريس أكد الأمين السياسي للتحالف القوى السياسية والاجتماعية بعدم تغييب قضية إنسان شرق السودان، مشيراً لأهمية حل القضية السودانية في الإطار الكلي، مؤكداً أنهم مع وحدة وتماسك السودان.
وقال إن الثورة التي أحدثت التغيير فرصة لإدارة التنوع، مضيفاً أن الثورة يحب أن تنجح فيما فشلت فيه كل المنظومات من إدارة التنوع.
الخرطوم 29-7-2019م (سونا)