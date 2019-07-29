بنك الخرطوم الأبيض: ليس هناك قناص بسطح المبنى

نفى مدير بنك الخرطوم فرع الأبيض، الشيخ إدريس عبدالقادر، أن يكون هناك قناص في سطوح مباني بنك الخرطوم أثناء المظاهرات التي شهدتها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الإثنين.
وقال إدريس، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن هناك تجمهراً للطلاب وبعض المواطنين بحجة وجود قناص بالبنك، وأشار إلى مصادفة وجود عمال تكييف في سطح المبنى يقومون بأداء مهامهم، وإن المواطنين دخلوا المبنى ولم يجدوا القناص وتم الاتصال بالأجهزة الأمنية والشرطية والجيش.
وذكر إدريس أن المتظاهرين قاموا باتلاف أجهزة البنك وحرق 2 صراف آلي، ويجري العمل لحصر الخسائر، وتم فتح بلاغ بذلك.