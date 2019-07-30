الإفراج عن رئيس اتحاد الصحفيين بالسودان

أطلقت السلطات السودانية، يوم الاثنين، سراح رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، عقب أيامٍ من اعتقاله الذي جاء متزامناً مع توقيف عسكريين ومدنيين بتهمة التدبير للاستيلاء على الحكم بواسطة الانقلاب.
ولم توضح السلطات أسباب توقيف الرزيقي، الذي يرأس مجلس إدارة صحيفة الصيحة السياسية اليومية، وما إذا كانت ذات صلة بنشاطه الإعلامي، أو بمحاولة الانقلاب على المجلس العسكري.
وكان اتحاد الصحفيين السودانيين وعدد من الكيانات الصحفية المحلية والإقليمية والدولية قد طالبت بإطلاق سراح الرزيقي أو توجيه صحيفة اتهامات واضحة بحقه.
وأعلن المجلس العسكري مؤخراً إحباط محاولة انقلابية يتزعمها رئيس هيئة الأركان المشتركة هاشم عبد المطلب ورموز بارزة في النظام البائد.
الخرطوم: باج نيوز