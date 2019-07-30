عمرو عبد الحميد: مصر تريد استقرار السودان والمحافظة على مؤسساته

“شعب واحد يعيش في بلدين”.. هكذا علق الإعلامي عمرو عبد الحميد، على العلاقات المصرية السودانية قيادة وشعبًا، حيث ذكر أن هذه العبارة لا تُقال على سبيل رفع العتب أو من قبيل رفع شعارات لا أساس لها من الصحة، بل هذا شعار له أساس قوي ومتين من الصحة.
وأضاف “عبد الحميد”، خلال تقديمه في برنامج “رأي عام”، الذي يُعرض على شاشة “TeN”، أن كل مصري وكل سوداني يّعلم حقيقية العلاقات الوطيدة بين البلدين، وما يُجرى في السودان يُهمنا بدرجة لا حدود لها، كما أن القيادة السياسية في مصر تتابع تطورات المشهد السوداني وتسعى لكي تكون ثمار هذه التطورات في النهاية الاستقرار.
وأكد الإعلامي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مشيرًا إلى أن السيسي أوضح أن موقف مصر داعم لشعب السودان، ومساندة مصر في صياغة مستقبل السودان والمحافظة على مؤسسات الدولة.
ووصل إلى القاهرة، الاثنين، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت تجاه دعم واستقرار وأمن السودان وشعبه.
كتب: محمود البدوي
الوطن المصرية