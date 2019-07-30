”حميدتي” السودان لن يسمح بوجود أي عناصر مطلوبة لدى مصر على أراضيه

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق ” محمد حمدان دقلو ” ( حميدتي ) ، سعي المجلس العسكري للحفاظ على السودان من التفكيك أو التقسيم ، مؤكداً أن السودان لن يضر بحصة مصر في مياه النيل .
مضيفاً أن السودان لن يسمح بوجود أي عناصر مطلوبة لدى مصر على أراضيه ، وقطع بأن المجلس الإنتقالي يدعم خيارات الشعب السوداني ، وأنه لن يأتي أحد للسودان عكس رغبة شعبه .
وبحسب صحيفة المجهر قال “حميدتي ” خلال لقائه بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” في القاهرة أمس ( أن التنسيق مع مصر بشأن أزمة سد النهضة مستمر ، والملف من أولوياتنا خلال الفترة القادمة ) .
الخرطوم ( كوش نيوز )
1 التعليقات
أب جنقة
2019/07/30 at 2:21 م (UTC 2) رابط التعليق
عافي منك .. كفو .