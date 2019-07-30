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سياسية

2019/07/30

2019/07/30


”حميدتي” السودان لن يسمح بوجود أي عناصر مطلوبة لدى مصر على أراضيه


حميدتي

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أكد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق ” محمد حمدان دقلو ” ( حميدتي ) ، سعي المجلس العسكري للحفاظ على السودان من التفكيك أو التقسيم ، مؤكداً أن السودان لن يضر بحصة مصر في مياه النيل .

مضيفاً أن السودان لن يسمح بوجود أي عناصر مطلوبة لدى مصر على أراضيه ، وقطع بأن المجلس الإنتقالي يدعم خيارات الشعب السوداني ، وأنه لن يأتي أحد للسودان عكس رغبة شعبه .

وبحسب صحيفة المجهر قال “حميدتي ” خلال لقائه بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” في القاهرة أمس ( أن التنسيق مع مصر بشأن أزمة سد النهضة مستمر ، والملف من أولوياتنا خلال الفترة القادمة ) .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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