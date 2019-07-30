(الحرية والتغيير) ترسل وفدها المفاوض إلى الأبيض

غادر وفد من قوى الحرية والتغيير والوفد المفاوض أمس، إلى مدينة الأبيض، فيما رهن عضو وفد مفاوض – فضل حجب اسمه – رهن قيام جلسة التفاوض اليوم بظروف عودة الوفد المفاوض.
من جانبه أشار القيادي بقوى الحرية والتغيير، علي الريح السنهوري بحسب صحيفة السوداني، إلى أن التظاهرات التي خرجت بمدينة الأبيض تلقائية وطبيعية نتيجة لقضايا تتعلق بالخدمات، محملاً المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية وسلامة المواطنين.
في ذات السياق، اعتبر القيادي بتجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع أن ما يحدث من مجازر قبل كل اتفاق ليس بالمصادفة. وكان تجمع المهنيين أصدر بياناً أمس، أدان فيه أحداث مدينة الأبيض وطالب التجمع بضرورة القبول بالإعلان الدستوري المعدل من قوى الحرية والتغيير بدون شروط وقيود أو تأني، مؤكداً أن السلطة المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم، والجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو ما سينقذ البلاد من الانهيار.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
الكلس
2019/07/30 at 11:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
(ان ما يحدث من مجازر قبل كل اتفاق ليس بالمصادفة.)
متييييين حتصدقوا ان الشيوعين هم من يقف وراء كل هذا , احمد ربيع نفسه هو من وقع الاتفاقية في ذلك اليوم وفي الثاني خرج الحزب الشيوعي رافضاً لها , واليوم يخرجون طلاب المدارس و يستغلوا خبرهم في الهتافات و الزيطة والزمبريطة ليقودوا الاطفال الى البنوك وهم يعلمون تماماً ان القوات النظامية الحارسة للبنوك لن تتركهم ان يدخلوا اليها حتى تسيل الدماء و يقوموا كعادتهم بالمتاجرة بها وعم اكثر الناس دموية , وتشهد لهم الجزيرة ابا و ودنوباوي . عليهم من الله ما يستحقون .
اطردوا هذا النبت الشيطاني من بلادنا كما طردوا من البرلمان في الستينات .و ستهدا الامور
محمود
2019/07/30 at 4:05 م (UTC 2) رابط التعليق
صدقت يا الكلس.
الحزب الشيوعي سينتحر للمرة الثالثة.