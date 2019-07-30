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سياسية

2019/07/30

2019/07/30


الحزب الشيوعي يطالب بوقف التفاوض مع المجلس العسكري



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طالب عضو مركزية الحزب الشيوعي ” صديق يوسف ” قوى الحرية والتغيير بوقف التفاوض مع المجلس العسكري ، الى حين وقف الإنتهاكات ، مبيناً أن القتل والضرب والإعتقال أصبح يمارس يومياً من قبل القوات الأمنية ، مشيراً الى أحداث القتل التي شهدتها مدينة الأبيض والتي إستشهد خلالها طلاب ومواطنون ، الى جانب العنف الممنهج في جامعة أم درمان الأهلية ، وإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المحتجين ضد تقرير لجنة فض الإعتصام .

وشدد ” صديق ” في تصريح له أمس ، على ضرورة محاسبة الجناة ووقف الإنتهاكات فوراً ، وقال ( لايمكن أن نجلس على طاولة مفاوضات مع من يسمح بقتل الثوار ) .

وبحسب صحيفة المجهر ، طالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للحكومة المدنية دون الدخول في أي مفاوضات ونبه الى أن الإنتهاكات لن تضعف قوة الجماهير ، بل ستدفع الى الإحتجاج والخروج بالملايين .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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