الحزب الشيوعي يطالب بوقف التفاوض مع المجلس العسكري

طالب عضو مركزية الحزب الشيوعي ” صديق يوسف ” قوى الحرية والتغيير بوقف التفاوض مع المجلس العسكري ، الى حين وقف الإنتهاكات ، مبيناً أن القتل والضرب والإعتقال أصبح يمارس يومياً من قبل القوات الأمنية ، مشيراً الى أحداث القتل التي شهدتها مدينة الأبيض والتي إستشهد خلالها طلاب ومواطنون ، الى جانب العنف الممنهج في جامعة أم درمان الأهلية ، وإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المحتجين ضد تقرير لجنة فض الإعتصام .
وشدد ” صديق ” في تصريح له أمس ، على ضرورة محاسبة الجناة ووقف الإنتهاكات فوراً ، وقال ( لايمكن أن نجلس على طاولة مفاوضات مع من يسمح بقتل الثوار ) .
وبحسب صحيفة المجهر ، طالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للحكومة المدنية دون الدخول في أي مفاوضات ونبه الى أن الإنتهاكات لن تضعف قوة الجماهير ، بل ستدفع الى الإحتجاج والخروج بالملايين .
الخرطوم ( كوش نيوز )