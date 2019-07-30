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سياسية

2019/07/30

2019/07/30


“الإدارية العليا” تبطل قرار “العسكري” بإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة



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أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس، قراراً ببطلان قرار المجلس العسكري رقم (17/ 2019)، بإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة عامر مُحمّد إبراهيم، والحكم بإعادته إلى الخدمة فوراً بعد قُبُول الطعن الذي تقدم به بالرقم (12/ 2019م).

وتنص الحيثيات على أنّ القرار ليس من أعمال السيادة، كما أنّ القرار (17/ 2019) بإنهاء خدمة رئيس النيابة العَامّة خَالَفَ قَانُون النيابة العَامّة في المادتين (46- 53).

الصيحة

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1 التعليقات

      1. 1
        نقاااي

        2019/07/30 at 3:42 م (UTC 2) رابط التعليق

        يا رئيس النيابة العامة
        ابق ليهم شوكة حوت الناس ديل عايزين اخرتوا البلد

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