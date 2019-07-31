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سياسية

2019/07/31

2019/07/31


إحالة بلاغ “معلم خشم القربة” إلى المحكمة..وتوجيه التهم لـ(41) من منسوبي الأمن



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أحالت نيابة الخرطوم وسط أمس، بلاغ مُعلِّم خشم القربة الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم إلى المحكمة ووجّهت تُهماً لـ(41) فرداً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ووجّهت النيابة، للمُتّهمين تُهماً تحت المواد (21 و25 و26 و130) من القانون الجنائي 1991م، المُتعلِّقة بالاشتراك الجنائي والتحريض والمُعاونة والقتل العمد.

 

وكَشَفَت مصادر لـ(الصيحة)، أنّ رئيس القضاء مَن أحال الملف إلى المحكمة بتوصيةٍ من النيابة العامة، لإحالة الاختصاص إلى الخرطوم من ولاية كسلا، وتحديد المحكمة المُختصة من قِبل رئيس الجهاز القضائي.

ولقي الخير حتفه بالتعذيب في فبراير الماضي بأحد مُعتقلات جهاز الأمن بخشم القِربة عَلى خلفية مُشاركته في الاحتجاجات التي بدأت ديسمبر الماضي.

الصيحة

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