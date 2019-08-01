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سياسية

2019/08/01

2019/08/01


المهنيون يطالبون (العسكري) بحماية مليونية القصاص



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اتهم تجمع المهنيين والي شمال كردفان بتضييع وتسويف الحقائق حول مجزرة الأبيض، وطالب التجمع بالقبض الفوري على الجناة لجهة أنهم معروفون للجميع خاصة المسؤولين بالولاية.

وطالب الناطق الرسمي للتجمع إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، السلطات الأمنية والمجلس العسكري بحماية مواكب مليونية القصاص للشهداء المعلنة اليوم، وحمل المجلس مسؤولية وقوع أية أحداث عنف.

وقال التاج إن اللجنة الفنية المشتركة بين العسكري والتغيير تعمل على (توضيب وغربلة) الوثيقة الدستورية بغية بدء المفاوضات حولها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        طه حسن

        2019/08/01 at 11:18 ص (UTC 2) رابط التعليق

        الان قبل شوية قلتوا المليونين دي عاملينها الكيزان.. والله اموركم تضحك و تبكي

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