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سياسية, مدارات

2019/08/03

2019/08/03


فيديو: افراح عصام تغني فجر السبت وسط الجماهير التي عمت مواكبها الخرطوم بعد اعلان الاتفاق السوداني



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بعد دقائق من إعلان الوسيط الأفريقي عن توصل المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير عن توافق كامل حول الوثيقة الدستورية خرج الألاف من السودانيين فجر السبت في أحياء العاصمة الخرطوم بمواكب تعبر عن فرحتهم.

وقد عمت الفرحة على صفحات التواصل الإجتماعي وبثت الفنانة أفراح عصام موكب لحي الديم بالخرطوم على فيسبوك وهي تشارك المواطنين فرحتهم وباركت لكل الشعب السوداني وقالت (أنا ما غريبة عليكم يا الديامة أنا منكم وفيكم) وذلك وسط هتافات الله أكبر ومدنية، وأهدت للجماهير أغنية وطنية وشاركها الحضور بفرحة كبيرة.

حيث تكللت جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مساء الجمعة بقاعة الصداقة بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لتوافق تام حول الوثيقة الدستورية .

وصرح مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات في إيجاز صحفي في الساعة الأولى من صباح السبت بحسب كوش نيوز، بأن الفريقين قد إتفقا على الوثيقة الدستورية ويرتبان لحفل التوقيع في الأيام القادمة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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