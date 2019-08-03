البشير: لم يعد يهمني شيئاً بعد وفاة والدتي

قامت أعداد كبيرة من الكيانات الحزبية والسياسية وشيوخ الطرق بالتوافد على منزل الراحلة والدة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، وكانت هيئة الدفاع عنه قد قامت بمقابلته في السجن وتقديم العزاء له واطلاعه على كافة التطورات في قضيته المنظورة بمحكمة الديم بالخرطوم التي تأجلت إلى يوم 17 القادم.
وتلقي التعازي من عشيرته وأصدقاءه ومنسوبي المؤتمر الوطني، وذكر بان والدته كانت أهم شخص بالنسبة له وبعد وفاتها لم يعد يهمه شيئاً وكانت والدته قد سمعت بالانقلاب في عام 1989 وعندما ذكر بأن ابنها البشير هو قائد الانقلاب لم تصدق في بادئ الأمر حيث كانت عائدة من سفر وعند وصولها المنزل تأكدت من الخبر.
كما تلقى البشير التعازي من إدارة سجن كوبر والنزلاء السياسيين وكان أكثرهم حزناً عبد الرحيم محمد حسين حيث كان أكثر رموز الإنقاذ تردداً على منزل الراحلة.
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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حميدتي
2019/08/03 at 3:05 م (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يرحمها ويحسن إليها.. كلنا لها ..عسى ان يتعظ أبناءها ويتذكروا الموت
Judgement
2019/08/03 at 3:50 م (UTC 2) رابط التعليق
خبر تافه لا يهم الشعب المظلوم فى شىء ولا يهتم به الا السدنه المنتفعين من المطرود (تسقط بس) ، ومن والدته المشاركه معه فى طغيانه خلال ثلاثه عقود . قتل خلالها ويتم وشرد وعذب الملايين من امة محمد (ص) . عليه وعلى ملته لعنة الله والملائكه والناس اجمعين …
الدولي
2019/08/03 at 5:14 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني لاهماك عذابنا لا دموعنا وشقانا 😃
جبر الله كسركم ، لكن يجب ان تحاسب علي
كل الأخطاء التي ارتكبتها ، لتكون عبره لمن يعتبر .
أب لمبة💡
2019/08/04 at 6:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعني انت كان هاميك شي قبل امك تتلحس
بركة الإنترمت
سامي الأمين
2019/08/04 at 9:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت شفت حاجة يا لص يا سفاح , الحساب لم يبدأ بعد
بل رأسك