فيديو: في حديث بعيداً عن الكوميديا.. الممثل جلواك يؤكد (أزمة الفحولة) و يثير بكاء رواد مواقع التواصل

تناول الكوميدي محمد جلواك ما أثارته الكاتبة الصحفية داليا الياس بخصوص قضية أزمة الفحولة بين بعض الرجال السودانيين وذلك في معرض حديثه عن الأزمات التي يمر بها السودان خلال الحراك الثوري من قتل بالرصاص واغتصاب وعدم قدرة السلطات على الكشف عما أسمتهم بالمندسين حيث قال : (اتفق تماماً في أزمة فحولة لانو الفحل الصاح ما بقتل أخوه وهو ما شايل سلاح والفحل الصاح ما بشتغل لحساب زول وهو ما عارفو و الفحل الصاح ما بقودوه من أضانو الفحل الصاح بواجه والفحل الصاح بحب بلدو).
هذ وقد وجد حديث جلواك ردود أفعال محزنة بعيداً عن الكوميديا حيث ذكر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قوله:(كلام يحرق القلب أنا من الأبيض وفي الغربة والله والله دموعي بقت تجري ربنا يحفظ السودان الغالي يارب العالمين) بينما قال آخر 🙁 شيء محزن يا جلواك تمنينا أن نشاهد لك اسكتشات كوميدية لكن يبدوا التراجيديا ما تزال تصنع من مجلس الدم ربنا يخليك لينا ويرحم شهداءنا بلدي تنزف الدم وأنا في الغربة أزرف الدمع احييك تحية خاصة).
الخرطوم (كوش نيوز)