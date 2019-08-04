كباشي والعطا يحتفظان بمقعديهما ..(الصيحة) تكشف معلومات جديدة حول عضوية “العسكري” بـ “السيادي”

كشف مصدر عسكري مطلع لـ (الصيحة) أمس، عن احتفاظ الفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر العطا بمقعديهما في المجلس السيادي، بجانب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة، فيما يظل الجدل حول الشخصية الخامسة والتي- بحسب المصدر- سيتم اختيارها من بين أعضاء المجلس العسكري الثلاثة المتبقين “الفريق أول ركن جمال عمر، الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق واللواء بحري إبراهيم جابر”.
وقال المصدر، إن متطلبات المرحلة المقبلة تقضي بوجود الكباشي والعطا، ولفت إلى أن الشخصيتين المتبقيتين من أعضاء المجلس العسكري السبعة سيشغل أحدهما منصب مستشار، فيما يشغل الثاني منصب وزير الدفاع، ولم يكشف المصدر عن هوية الشخصيتين.
الصيحة