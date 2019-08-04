المهدى يحذر من خطر الدولة العميقة

اكد رئيس حزب الامة الصادق المهدى ان أكبر التحديات التي يواجهها السودان في المرحلة الانتقالية هو وجود الدولة العميقة للنظام السابق، وهي موجودة ولها إمكانيات واسعة، وقد شهدنا وقوفها خلف الانقلاب العسكري والكثير من الأزمات التي حدثت في السودان في الأشهر الماضية، وقد أسهم وجود الدولة العميقة كمهدد وقوة الإرادة الشعبية في دفع الأطراف للاتفاق، والسير في الاتجاه الصحيح.
كما أننا نواجه الآن دولة منهارة تقريباً على كل الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية، بفعل السياسات الخرقاء للنظام السابق على مدى 3 عقود من الزمان.
ودعا الى اهمية التوافق بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير حول وثيقة السلام التى تم التوقيع عليها بين قوى الحرية والجبهة الثورية.
صحيفة ألوان