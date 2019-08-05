الجبهة الثورية: لا نقبل الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن

أكدت الجبهة الثورية أن اتفاق الوثيقة الدستورية لم يدرج رؤية السلام كاملة.
وقالت الجبهة الثورية في بيان أمس إنها لا تستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لأنها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام بل وضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة الدستورية نفسها، مشيرة إلى أنه في عرف اتفاقيات السلام، أن يتم تعديل الدساتير السارية لاستيعاب نصوص اتفاق السلام، وأكدت أن الأطراف من الحرية والتغيير التي عرقلت إدراج رؤية السلام في الوثيقة الدستورية، لا ينتظر منها العمل مستقبلا لصالح توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب ويعالج قضايا التهميش، مؤكدة أنها ستتواصل مع الوساطة الإفريقية والمجلس العسكري وحلفائها في القوي السياسية لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي وتضمينهما قضايا السلام.
صحيفة السوداني