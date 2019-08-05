تدهور الحالة النفسية لوكيل “الصحة” السابق كمال عبد القادر بسجن كوبر

أعربت أسرة وكيل وزارة الصحة السابق د. كمال عبد القادر عن قلقها على صحته في ظلّ ظروف نفسية سيئة أوضحت أنّه يمرّ بها في المُعتقل.
وقال شقيقه د. سامي عبد القادر لـ”باج نيوز” إنه سجّل زيارة لشقيقه بسجن كوبر “الجمعة” الماضية ووجده بحالة سيئة وصحته مُتدهوره بسبب قلة الطعام.
وكانت النيابة قد قررت إطلاق سراح عبد القادر الشهر الماضي إلاّ أنّ سلطات السجن رفضت بحسب شقيقه وقالت لمحاميه المُختص بالقضية إن إعتقاله لأسباب سياسية ولن يُفرج عنه إلا بأمر من المجلس العسكري.
في السياق، قال وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الحبار إن وزارته خاطبت المجلس العسكري رسمياً بشأن د. كمال عبد القادر ووزير الصحة السابق مأمون حميدة، وأوضح أن المجلس لم يرد عليهم حتى اليوم.
وكان وكيل الصحة السابق كمال عبد القادر قد تم اعتقاله بعد شهر من إعتقال رموز النظام السابق عقب سقوطه في الحادي عشر من أبريل الماضي.
الخرطوم: باج نيوز