انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر بصورة أكبر في موقع فيس بوك , حيث يوضح الفيديو مقطع من خطبة للشيخ المشهور “محمد مصطفى عبد القادر” .
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) تم طرح أسئلة على الشيخ للإجابة عليها , وكان من ضمن الأسئلة سؤال عن جواز الحج بقروش الدعم السريع ؟ .
حيث أجاب محمد مصطفى عبدالقادر وقال : ( نعم يجوز الحج بقروش الدعم السريع والقوات المسلحة , ماهو الدعم السريع ده حكومة وهو وحده من وحدات الجيش , و إذا عندك كلام أنا بسلمك “حميدتي” أمشي قول ليهو أنت ما … , و أضاف معاها حركته المعهودة ) .
وقال الشيخ أيضاً 🙁 بسلمك ليهو “ويقصد حميدتي” وأنت قول ليهو أنت ما حكومة وأنت مليشية عشان يوريك الحكومة الانت ما بتعرفها ) في إشارة إلى التهديد .
وأضاف أن أموال الدعم السريع تخرج من ميزانية الدولة , مما يجعل الحج بها جائز ولا شئ فيها لأنها حلال .
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
فيديو : محمد مصطفى عبدالقادر “العندو راي في الدعم السريع يجي يقولو و أنا بسلمو لي حميدتي عشان يوريهو المابعرفو”
1 التعليقات
الفنجرى
2019/08/07 at 11:04 م (UTC 2) رابط التعليق
الزول ده ما بتوب, الثوار المرة الفاتت قربوا يفتكوا بيهو لو ما ناس الشرطة أنقذوهو, لسه مستمر يبزق , المرة الجاية أكان لمو فيهو بلحسو بزاقه ده.