التغيير: (المؤتمر الوطني) يُخطط لانقلاب

تخطط مجموعة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لتنفيذ حملة اغتيالات وفوضى خلال عطلة عيد الأضحى بغية تنفيذ انقلاب عسكري.
وقال القيادي بالحرية والتغيير عن حزب البعث محمد ضياء الدين لـ”الإنتباهة” أمس، إن جهات – لم يسمها- أبلغت السلطات المختصة عن معلومات مؤكدة بأن بقايا النظام البائد تخطط لفوضى خلال عطلة العيد واغتيالات يعقبها انقلاب على السلطة التي بدورها شرعت في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأمين البلاد خلال العطلة.
وأوضح ضياء الدين أن الأمر أثار تحفظهم بغية قطع الطريق على تنفيذ المخطط الخطير – حد قوله – وقطع بأن ما أثاره من معلومات حول المخطط أمر جدي ومؤكد، وليس من باب المزح. وأضاف: “لا أستطيع كشف تفاصيل أكثر من ذلك لكن الأمر خطير للغاية ويجب الانتباه له”.
الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الإنتباهة
2 التعليقات
محمود
2019/08/08 at 12:45 م (UTC 2) رابط التعليق
البعثيين شطار عايزين يضربوا العسكر بالمؤتمر الوطني المخلوع ويقعدوا يتفرجوا وبعد ما الطرفين يضعفوا يجي إنقلاب البعث العربي لكن الخاسر حيكون المواطن المسكين وأمن البلد.. اللهم جنب شعبنا الفتن.
وليد
2019/08/08 at 12:54 م (UTC 2) رابط التعليق
أتمنى حظر أي حزب أو جماعة تتبع لحكومات وتنظيمات خارجية ودولية وعلى رأسهم الشيوعي والبعث والإخوان المسلمين واللجان الثورية وحزب التحرير.