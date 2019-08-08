التغيير: حمدوك ينال صوتين وفدوى وتاور مؤكدان لـ(السيادي)

كشفت مصادر عن أن الحديث المتداول بشأن حسم ملف ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس السيادي تستبق الأحداث، لجهة أن المداولات ما تزال مستمرة، قاطعة بان الأسماء المتفق عليها بشكل نهائي هم د. فدوى عبد الرحمن علي طه، ود. صديق تاور، وأضافت المصادر نفسها أن الأسماء المتفق عليها كانت أربعة هي فدوى وتاور وعلي محمود حسنين وطه عثمان، إلا أن وفاة محمود وانسحاب طه ترك الملف محسوما فقط حول شخصيتين.
وأشار مصدر لصيق بملف الترشيحات إلى أن أقرب الأسماء للاتفاق عليها حالياً بروفيسور منتصر الطيب ليكون ثالث الشخصيات في المجلس السيادي. وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن د. عبد الله حمدوك نال حتى الآن صوتين من جملة خمسة اصوات تمثل الكتل.
الخرطوم (كوش نيوز)