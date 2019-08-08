الدقير يقترح ترشيح الثورة السودانية لنوبل للسلام

أقترح رئيس حزب المؤتمر السوداني مهندس عمر الدقير ترشيح الثورة السودانية لجائزة نوبل للسلام ، وأن تكون الجهة التي تمثل الثورة هي أسر الشهداء، وذلك عبر تغريدتين باللغتين العربية والإنجليزية علي حسابه بموقع تويتر قائلا :-
( السودانيون أذهلوا العالم بسلمية ثورتهم وحضاريتها وبسالتها في مواجهة نظام مشحون بثقافة العنف.
نقترح ترشيح الثورة السودانية لجائزة نوبل للسلام.
يمكن أن تكون الجهة التي ترمز للثورة هي أسر الشهداء باعتبارهم قدموا أعظم الإسهامات وهي أرواح أعزائهم.)
The Sudanese have stunned the world with the peacefulness of their revolt against a regime fraught with violence.
The Sudanese Revolution deserves to be nominated for #NobelPeacePrize
The symbol of the revolution could be the families of the martyrs.
إعلام حزب المؤتمر السوداني