المخابرات يضبط كميات من الأسلحة في طريقها إلى إثيوبيا

تمكن جهاز المخابرات العامة، يوم الجمعة، من ضبط كميات من الأسلحة في ولاية “القضارف”، في طريقها إلى دولة إثيوبيا، شملت 53 بندقية “كلاشنكوف” و41 خزنة، كانت مُخبأة في خزان وقود.
وأشاد والي القضارف المكلف، اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم، بالجهود التي أفضت لضبط هذه الكمية من الأسلحة، داعياً إلى الحرص على مراقبة الحدود بين الولاية وإثيوبيا.
من جانبه قال مدير جهاز المخابرات العامة بالإنابة بولاية القضارف، العميد بكري أبوالزاكي، بحسب وكالة السودان للأنباء، بأن العملية تمت بالتنسيق مع رئاسة جهاز المخابرات المركزي، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على الأمن القومي، وأمن الحدود بصفة خاصة.
الشروق