مركز الملك سلمان: توزيع ١٧ ألف سلة غذائية و٥٠ ألف كرتونة تمور في جميع ولايات السودان

التقي الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق سعيد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي بمكتبه يوم السبت بالقصر الجمهوري السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر .
وأوضح سعادة السفير السعودي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول بالبحث الأنشطة والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للسودان عبر مؤسساتها في الخرطوم مشيرا إلى أن مركز الملك سلمان للأنشطة الانسانية والاغاثة يعتزم توزيع حوالي ١٧ ألف سلة غذائية و٥٠ ألف كرتونة تمور في جميع ولايات السودان.
وأضاف السفير السعودي أنه أطلع خلال اللقاء الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق علي المشاريع التي يقوم بها مكتب الهلال الأحمر السعودي بالخرطوم والمتمثلة في مشروعات المياه والمراكز الصحية والتي سيبدأ العمل في تنفيذها خلال الشهور القادمة في إقليم دارفور والنيل الأزرق وعدد من ولايات الشرق ، لافتا إلى أن هذه المشروعات والأنشطة تأتي في اطار دعم المملكة العربية السعودية للشعب السوداني وأعرب عن أمله في أن تعود هذه المشروعات بالخير والنماء على الشعب السوداني .
الخرطوم – ١٠-٨-٢٠١٩م –