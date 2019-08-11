المجلس العسكري يدعو لحماية الاتفاق الدستوري في السودان

دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى ”حماية الاتفاق الدستوري“ والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني بالبلاد.
جاء ذلك في خطاب للبرهان إلى الشعب السوداني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال البرهان إن ”التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة“.
وأضاف أن بلادنا اليوم في أشد الحاجة للتماسك والتعاون لمواجهة التحديات، والتغلب على كل الأسباب التى أدت إلى ”إقعاد السودان“. مشيرًا إلى أنه ”لا مكان الآن لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية (دون تحديد)“.
المشهد
1 التعليقات
هجوووم كاااسح
2019/08/11 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق
عيد سعيد ياريسنا
مدنيياااووو = علمااااانييه
زي ما قال اخواننا
تعرف يا ريس قالو حتمشي تعيد مع اهلك كم يوم …بالله عليك كدي افتح اقراء عن الشيوعييه شويه …الناس دي يا ريس او مؤسسها الاكبر بقول لاوجود للله والحياه ماده….والدين افيون الشعوب لايوجد دين ولا وحي ولا كتب ولا ملائكه….
وقال الدين تم تاليفه من قبل الناس الاغنياء والطبقات العليا لكي يلهو بيهو ويخموا بيهو العمال والغلابه والناس المهمشه البروتالريا ويقولو لهم بعدين في الجنه حتلقوا حقكم وزياده اشتغلو حسي وبس من سكات….بعدين يا ريس مافي حاجه اسمها شيوعي مسلم ….يا شيوعي يا مسلم ….لو كان شيوعي اصلي.. نبي الشيوعييه او بالاصح ربهم يقول لايوجد رب او اله ..فكيف اكون شيوعي تابع لماركوس الذي يقول لا يوجد رب والحياه خلقتها الماده والماده اعلي من العقل وف نفس الوقت اقول مسلم يؤمن بالله…..هذا هراء…وتانيا ياريس بتقول حكم مدني الان كيف يعقل تاسيس حكم مدني من غير انتخابات؟ من الافضل ان نقول فتره انتقاليه تعمل للاعداد لحكم مدني….بعدين يا ريس بعضمه لسانك قلتا ابوك شيخ وتحسبه من الصالحيين وقد تنباء لك بالحكم الله ارحمه فكيف توافق انت ومجلسك علي عدم كتابه ان دين البلاد الاسلام ومصادر التشريع من الكتاب…ولغه الدوله العربيه …حتي غلاه المسيحيين واليهود في دولهم ودستورهم يكتبون ان دين الدوله المسيحيه ولغتهم كده …..
الامارات ومصر دول دول استحلت الخمر والدعاره والميسر وفي الطريق السعوديه
فهم الان حكامهم لايمثلون الاسلام ولا الدول العربيه والاسلاميه وجب التنبيه والحذر والله ارحم الحكام الصالحين واهدي الحكام الطالحين ،
حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبو
اي زول مسؤل عن عمله لوحده
في القبر وعند السؤال ماذا سنجيب الله جل جلاله…واخيرا ان تنصروا الله ينصركم…..