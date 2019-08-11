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سياسية

2019/08/11

2019/08/11


ياسر عرمان : هذا (…) مايحتاجه السودان حتى لا تفشل الثورة



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قال ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، إن السودان يحتاج إلى مشروع وطني جديد قائم على المواطنة بلا تمييز.

المشهد

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