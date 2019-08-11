دكتور بيطري يحكي مواقف طريفة ويقدم ارشادات هامة حول الأضحية

في ايام مدارس الارشاد النسوي بمنطقة الحلاوين.درسنا النسوة الامراض المنقولة من الحيوان للانسان وتحدثت لهن عن مخاطر اكل المرارة نية مع عرض بالصور عبر البروجكتر لاشخاص مصابون وصورللديدان وفيديوهات لاشخاص مصابون بالسعر والديدان بأنواعها وخاصة الاكياس المائيةhdatid cyst وصور لعمليات استئصالها….
كان هذا الدرس في قرية مصطفي قرشي وكان تبقي للاضحية ايام قلائل…كان النسوة يبصقن اثناء المحاضرة وحلفن الا يأكلن المرارة في العيد.
بعد العيد التقاني رجل من قرية مصطفي قرشي صدفة فأخذني بالاحضان وقال لي يا دكتور انا مبسوط منك وعافي منك..
استغربت وقلت ليه خير…
قال المرة في العيد ابت تاكل المرارة وخبت المراة كلها براي
😂😂😂😂
الوسيلة محمد نور: بعد صلاة الجمعة امس قمت وتحدثت للمصلين عن خطورة هذا الامر (اكل المرارة نية) كان كل الناس مركزين معاي وانا استرسل في الحديث لدرجة حينما ختمت محاضرتي وههمت بالانصراف لم يتحركوا وظلوا جالسين كأنهم يريدون المزيد…ختمت لهم حديثي قائلا: بعد ده كله لو عايزين تاكلوها مافي مانع لكن ابعدوا الاطفال عنها حتي نخرج بأجيال تكره اكل اللحوم نية….
اكد لي معظم المصلين..انهم سيقاطعون اكل المرارة نية وسيفرضون هذا الامر علي اسرهم وتمنوا لو كانوا يعلمون مخاطرها من قبل.
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[8/19, 23:17] الوسيلة محمد نور: هام…وعاجل…وخطير
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حينما كنت اعمل في مسلخ بالسعودية جاءني سعودي وهو مرعوب وقال لي: الحق يا دكتور ،ذبحت الخروف بالبيت ولقيته مدود وطشيته ،ما ادري ممكن يصيبنا شئ ؟
قلت له اشلون مدود؟ قال :لما جيت اطلع الرأس طلع منو دود.
قلت له:اطمئن لا يصيبك شر…
وشرحت له ان الذباب يضع بيضه علي المخاط في انف الخروف ثم يفقس بعد24 ساعة لتخرج يرقان وهي ديدان بيضاء صغيرة تدخل للانف وتتغذي علي السكر والبروتين في المخاط وتهاجر الي الجيوب الانفية في النافوخ وتتحول الي شرنقة ثم تسقط الي الارض وتدخل في كمون ثم تنسلخ لتخرج منها حشرة كاملة النمؤ…واخبرته ان الاجراء في هذه الحالة هو اعدام الرأس فقط وليس كل الذبيحة.
العيد مقبل والكل سيذبح في بيته سأعرض لكم بعض الحالات التي ربما تواجهكم وكيف تتصرفون معها :
1/ اذا ذبحت الخروف ولم يخرج دم او خرج دم قليل ففي الاولي ان الخروف نفق عند الذبح اما لمرض او اختناق او كملت أيامه..وفي الاخري ان الحيوان مصاب بحمي وهي عرض لامراض كثيرة وخطيرة …وفي هذه الحالة تعدم كل الذبيحة.
2/ لون الدم الطبيعي عند الذبح احمر غاني او أحمر غامق(بني) اذا كان اسود فهذا دليل علي الاصابة بالحمي الفحمية او الجمرة الخبيثة والحكم اعدام كلي للذبيحة.
3/ عند السلخ اذا كانت اللحمة حمراء فهذا دليل علي عدم خروج الدم …الحكم اعدام كلي للذبيحة…اما اذا بقع حمراء اوسوداء فهذه كدمات بفعل الترحيل اوالضرب تزال وتؤكل الذبيحة.
4/اذا وجدت دود داخل اللحمة تحت الجلد..الحكم اعدام لكل الذبيحة.
5/ وجود دم في الفشفاش.. يعدم.
6/ وجود تحول في نسيج الفشفاش الي شكل لحمة اوكبدة …يعدم
7/ لون الكبد الطبيعي بني غامق او فاتح اي لون اخر …تعدم الكبد.
8/اذا كان لون الشحم اصفر ولون الذبيحة كذلك راجع اقرب طبيب بيطري…لانه ربما يكون يرقان(واحد من اعراض التهاب الكبد الوبائي).
9/ اذا بالكبد حجارة اوحصاوي بيضاء قليلة وسطحية تزال الحصاوي اما اذا غائرة داخل الكبد ومنتشرة تعدم الكبد….اما اذا انتشرت في الكبد والقلب والرئة…تعدم كل الذبيحة.
10/ اذا وجدت نقاط لحمية في الكرش(الغز) ..تعدم كل الكرش.
11/ اذا تقرحت الخملات (الزوائد البشكيرية) في الكرش او ازيلت ..تعدم الكرش.
12/ تغير لون المصران(لونه الطبيعي اقرب للرمادي ولاتظهر به اوعية دمويه في سطحه) وظهور عروق الدم فيه…يعدم المصران.
13/ وجود حبيبات في سطح المصران…يعدم المصران.
14/وجود ديدان شريطية اوغيرها…يعدم المصران.
15/ وجود خراج وبه صديد في الكتف او الفخذ يخرج وما جاوره من لحمه ولا تعدم اليد او الرجل…اذا انتشرت الخراجات في كل الذبيحة …تعدم كليا.
16/ قبل الذبح يجب ان تطعم الاضحية وان تسقي فاذا رفضت يجب ان تفحص..اذا ظهر عليها افرازات مخاطية او سعال شديد او اسهالات يفضل ان ترجأ حتي تتعافي..واذا عولجت اوحقنت يجب الا تذبح حتي تنتهي فترة خروج(سحب) الدواء من الجسم والتي تتراوح مابين اسبوعين الي21 يوم بعد آخر حقنة او جرعة ..اقل من ذلك يكون الدواء موجود باللحمة وتكون اثاره كارثية من سرطانات ودمار للبنكرياس(سكري) وبلاوي اخري…
هذا بأختصار مايمكن وما لا نتمني أن يصادفكم .
نتمني لكم اضحية سليمة وقربي مقبولة وكل عام وانتم بكل خير.
دكتور بيطري
الوسيلة محمد نور
1 التعليقات
وجهة نظر
2019/08/13 at 10:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
دكتور الوسيلة محمد نور دفعتي 1996 متعك الله بالصحة والعافية وكل عام وانت بخير دائما ما تتحفنا بهذا السرد المبسط للعلوم البيطرية للعامة اسال الله ان يبارك لك في علمك