“العسكري” يصدر قرارًا تجاه طريق أم درمان ـ بارا

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارًا قضى بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بشأن الأسباب التي أدّت إلى تصدّع وانهيار الطريق الرابط بين أم درمان وبارا مؤخرًا.
ويترأس لجنة التحقيق عضو المجلس العسكري رئيس لجنة الأمن والدفاع الفريق أوّل ركن جمال الدين عمر، وستبدأ في أعمالها خلال الساعات المقبلة.
وأدّت الأمطارو السيول التي هطلت الأسبوع الماضي إلى قطع الطريق بين الخرطوم وبارا البالغ طوله”341″ كم، ما تسبّب في شلّ الحركة المرورية.
وكان قد تمّ افتتاح طريق أم درمان ـ بارا في العام قبل الماضي بتكلفة بلغت”232″ مليون دولار بقرضٍ من بنك الاستيراد الصيني.
باج نيوز