البرهان: القوات المسلّحة جاهزة لحماية الحكم الديمقراطي

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن جاهزية القوات المسلّحة لحماية التحوّل نحو الحكم الديمقراطي ومكتسبات الثورة المجيدة.
وقال عبد الفتاح البرهان في كلمة ألقاها اليوم”الأربعاء” بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ”65″ لعيد الجيش إنّ القوات المسلّحة سطرّت ملاحم وبطولات عبر تاريخها الطويل حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.
وتابع” حريصون على بناء قواتٍ مسلّحة قويّة رادعة ومحترفة ومهنية تملك أعلى درجات الجاهزية القتالية”.
وأشار البرهان إلى أنّ الاحتفال بعيد الجيش يأتي في وقتٍ تتأهب البلاد إلى الاحتفال بالتوقيع النهائي على الاتفاق الذي تمّ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأضاف” الاتفاق يؤسس إلى مرحلةٍ مفصلية ومهمة في تاريخ السودان لتحقيق الانتقال إلى بناء دولة الحرية والعدالة”.
وتحتضن الخرطوم السبت القادم، قادة عددٍ من الدول وذلك للمشاركة في احتفال التوقيع النهائي بين”العسكري” و”التغيير” على الوثيقة الدستورية التي تمّ الاتفاق عليها بالأحرف الأولى في الرابع من أغسطس الماضي.
وسيتقاسم المجلس العسكري والحرية والتغيير السلطة في البلاد لمدة ثلاثة أعوام وفق الاتفاق الذي تم في يوليو الماضي تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.
باج نيوز