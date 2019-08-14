خبراء سياسيون: إنخفاض مستوى الجريمة بإنحسار التظاهرات في السودان

أكد الخبير السياسي الاستاذ الجامعي الدكتور عصام دكين أن الكثير من المجرمين كانوا يستغلون التظاهرات المليونية لقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وإحداث قدر كبير من التدمير والحرائق مبيناً أن الفوضى تخلق الفوضى.
وشدد دكين في الاستطلاع الذي أجرته وكالة السودان للانباء مساء الأربعاء مع عدد من الخبراء السياسيين حول إنخفاض مستوى الجريمة والقدر الكبير من الامن والامان الذي تحقق في الاونة الاخيرة شدد على ضرورة أن تنظم التظاهرات بعد التوقيع الرسمي للاتفاق على الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة الانتقالية بإذن رسمي من الدولة تحدد فيه أهداف التظاهرات ومسارها وتأمينها من قبل الشرطة حتى لايستغلها المجرمون موضحاً انه ومع إنحسار التظاهرات بعد توقيع الاتفاق الاخير انخفضت نسبة الجريمة بشكل كبير .
وأضاف دكين أنه يجب أن تكون القوى السياسية راشدة سواء كانت حاكمة أو معارضة منوهاً الى ان الاحزاب المعارضة ينبغي أن تراقب أداء الحكومة وأن تبتعد عن إستعراض العضلات في الشارع ويجب أن يتفرغ الجميع بعد توقيع الوثيقة الدستورية لبناء وتنمية السودان.
وأشار الدكتور عصام دكين إلى الاشاعات المغرضة التي أطلقها بعض المغرضين والتي تناولت أن بعض الاسلاميين وضباط الجيش سينفذون إنقلاب عسكري وإغتيالات سياسية خلال عيد الاضحى المبارك مبيناً أن كثير من الاسلاميين وقياداتهم قبلوا التغيير بوعي وإنحازوا لمصلحة السودان.
وعلى صعيد متصل أكد الخبير السياسي الاستاذ الجامعي الدكتور أسامة سعيد أن التظاهرات المتكررة لاتمثل حلاً للمشاكل السياسية موضحاً أن التفاوض والجلوس داخل القاعات المغلقة هو السبيل الامثل لحل هذه المشاكل مشدداً على عدم إستغلال عواطف الشباب واللجوء للتظاهر خدمة لبعض الاجندة السياسية.
ودعا الدكتور أسامة سعيد القوى السياسية لوضع المصالح العليا للسودان نصب أعينهم والتسامي عن خلافاتهم السياسية والاقبال على الفترة الانتقالية بعد توقيع الوثيقة الدستورية الاسبوع المقبل بكل ثقة ونية حسنة والعمل على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع الوطن موضحاً أن التظاهر والتشاكس لايبني الاوطان بل يدمرها.
الخرطوم 14-8-2019(سونا)