القيادي ياسر عرمان: لم نلتقِ أبداً برموز النظام السابق

أكد القيادي البارز في الجبهة الثورية ياسر عرمان بأنهم لم يلتقوا قط بأحد من رموز النظام السابق بعد قيام الثورة الشبابية ضد نظام المخلوع “البشير”، موضحاً بأن بعض الأشخاص يطلقون الشائعات حول التقاء “الجبهة الثورية” برموز النظام السابق لتشويه الجبهة الثورية و”قوى الحرية والتغيير”، مؤكداً بحسب صحيفة الدار،
بأنهم ماضون في تحقيق أهداف الشعب السوداني بإيقاف صوت البندقية للأبد وخلق جواً معافاً ووطناً سالماً حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع سوداننا الحبيب، لينعم إنسان السودان بخيرات وطنه المعطاء.
كوش نيوز