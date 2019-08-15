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سياسية

2019/08/15

2019/08/15


وزير الخارجية الأمريكي: نطالب بحكومة انتقالية مدنية في السودان



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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدعو إلى حكومة انتقالية سودانية تختلف عن حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي “أضم صوتي للشعب السوداني في مطلبه بحكومة انتقالية مدنية”.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي صرح بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت قرارًا بمنع مدير جهاز الأمن الوطني السوداني السابق صلاح قوش من دخول أراضيها.

وتعليقًا على القرار قال وزير الخارجية الأمريكي “سيتم محاسبة قوش وآخرين بتهم انتهاك حقوق الإنسان في السودان”.

 

كان قوش استقال من منصبه مديرا عاما لجهاز الأمن الوطني في أبريل الماضي، وحاولت قوة من النيابة تفتيش منزله قبل أن تمنعها القوات التي تحرس المنزل، كما أن رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان قد نفى علمه بمكانه.

المشهد

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