التغيير: مواكب في العاصمة والأقاليم غدًا”السبت”

أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مواكبٍ ستنطلق غدًا”السبت” الثالثة مساءً في العاصمة والأقاليم تحت شعار”الحرية والمدنية”.
وأوضحت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير أنّ موكب العاصمة الخرطوم سيبدأ من محطة السكة حديد شروني وسيتمّ استقبال قطار عطبرة ثم يتمّ الاتجاه جنوبًا عبر شارع بيويو كوان حتى حديقة القرشي ثم شرقًا حتى شارع محمد نجيب ثم جنوبًا إلى تقاطع مأمون بحيري ثم شرقًا إلى ساحة الحرية.
وأشارت اللجنة إلى أنّ مواكب الأقاليم ستحدّدها اللجان، فيما سيتمّ تحديد المسارات والموجهات لاحقًا بحسب الصفحة الرسمية لتجمّع المهنيين السودانيين.
والسبت، سيوّقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بعدما تمّ التوقيع بالأحرف الأولى عليها في الرابع من أغسطس الجاري.
وسيتقاسم السلطة”العسكري” و”التغيير” لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.
باج نيوز