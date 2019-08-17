عبدالحي يوسف: الوثيقة الدستورية”لقيطة”.. نسأل الله أنّ يرسل شيئًا من السماء يوقف هذا التوقيع

وصف القيادي بحزب تيار نصرة الشريعة عبد الحي يوسف الوثيقة الدستورية التي تمّ الاتفاق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بـ”اللقيطة”، داعيًا الله أنّ يرسل شيئًا من السماء يوقف التوقيع عليها.
وقال عبد الحي يوسف يوم”الجمعة” في حديثٍ مع أئمة المساجد، إنّ المجلس العسكري لم يلتزم بكلمته التي وعدهم بها، ووافق على الوثيقة المبتورة دون مشاورتهم.
وأضاف”نسأل الله أنّ يرسل شيئًا من السماء يوقف هذا التوقيع وهو قادر على كل شيء”.
ومن المنتظر أنّ يوقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إعلان الوثيقة الدستورية ”السبت” في احتفالٍ بحضور قادة عددٍ من الدول.
وسيتقاسم”العسكري” و”التغيير” السلطة في البلاد لمدة ثلاث سنواتٍ وثلاثة أشهر تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.
الخرطوم: باج نيوز