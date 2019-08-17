تجمع المهنيين: سودانيي المهجر لا يمكن تجاهلهم

شدد الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين رشيد سعيد يعقوب ، ان دور السودانيين في الخارج لا يمكن تجاهله في هذه الثورة ودوره كان دور مكمل للسودانيين في الداخل.
وقال في تصريح (لسونا) ان من واجبات الحكومة المرتقبة العمل على تقوية صلة سودانيي المهجر بالاوضاع في البلاد .
وذكر ان سودانيي المهجر هم جزء من السودانيين الذين كان لهم دور واضح في الثورة و كانوا يقفون دائما مع رصفائهم في الداخل من خلال التظاهرات ومن خلال الدعم المالي وحملات التضامن العالمية والضغط الدبلوماسي لذلك يجب ربط السلطة الجديدة بسودانيي الخارج و بالاوضاع في الداخل بشكل مؤسسي منتظم حتى يكونوا جزءً من عملية التغيير.
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