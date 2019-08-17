الفريق اول صلاح: اي تهديد لأمن المملكة السعودية يعد تهديدا لأمن السودان

قال الفريق اول طيار ركن صلاح عبدالخالق رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي ان الامن القومي السوداني مرتبط بأمن اللمملكة العربية السعودية وان اي تهديد لأمن المملكة يعد تهديدا لأمن السودان. واوضح في المؤتمر الصحفي الذي دعا له عادل الجبير وزير الدولة بالخارجية السعودية ان وجود ايران في جنوب البحر الاحمر يمثل تهديدا مباشرا للامن القومي السوداتي وقال ان جماعة الحوثي جماعة باغية يجب قتالها مبينا ان المملكة العربية السعودية دعت في اكثر من مرة لحل سلمي للازمة في اليمن الا ان الحوثيين رفضوا ذلك وراهنوا علي العنف والارهاب. واشاد الفريق اول طيار صلاح عبدالخالق بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية للسودان منوها الي ان للمملكة. أيادي بيضاء علي كل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها.
الخرطوم في 17-8(سونا)-