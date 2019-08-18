الوسيط الإثيوبي: شعار المرحلة القادمة ينبغي أن يكون المصالحة الوطنية بين كل ابناء الشعب السوداني

قال الوسيط الاثيوبي محمود درير إن ما تم من وفاق بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير كفيل بتأسيس مرحلة انتقالية آمنة تفضي الى تحول ديمقراطي، مبينا أن السودان يشهد مرحلة مفصلية في تاريخه السياسي.
واوضح في المؤتمر الصحفي المشترك أن شعار المرحلة القادمة ينبغي أن يكون المصالحة الوطنية بين كل ابناء الشعب السوداني وقال إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعفاء الديون الخارجية ستكون من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة، مؤكدا ضرورة استعادة مكانة السودان في القارة الافريقية. واشاد الوسيط الاثيوبي بدعم المملكة العربية السعودية لجهود الوساطة الافريقية المشتركة، مشيرا الى أياديها البيضاء على الدول العربية والافريقية والإسلامية.
الخرطوم في 17-8(سونا)
1 التعليقات
عمار
2019/08/18 at 3:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
أقترح تشكيل لجنة أفريقية للحقيقة والمصالحة في السودان برئاسة السفير درير والبروف لباد.
الشعب العظيم الذي انتزع حقوقه بالسلمية واتفق على شيء سيحقق المصالحة ويبني بلاده وينهض بين الأمم في مكانه الطبيعي.شكرا لكل من وقف مع الشعب السوداني.. شكرا.