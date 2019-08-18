فيلو ثاوث: فرح اليوم كان منتظرا

قال الاب فيلو ثاوث فرج إن اليوم هو يوم كان منتظرا حيث تم خلاله توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير من اجل مرحلة انتقالية تنهي عهد حكم استمر امده ثلاثين عاما.
وقال ثاوث في تصريح لـ(سونا) على هامش توقيع وثائق الفترة الانتقالية بقاعه الصداقه يوم السبت إن شباب السودان شكل صورة زاهية من خلال سلميته وقيادته لثورة عظيمة يشهد لها التاريخ. وحيا الاب ثاوث كل الشعب السوداني على نجاح ثورته العظيمة، متمنيا أن ينعم السودان بالامن والاستقرار وتحقيق رفاهية الشعب .
الخرطوم 17-8-2019 (سونا)