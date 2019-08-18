قوى التغيير تعلن حسم مرشحيها للمجلس السيادي

حسمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأحد، مرشحيها الـ 5 للمجلس السيادي، بعد عمليات إحلال وإبدال للمرشحين.
وتوافقت قوى الحرية والتغيير على تسمية المرشحين الخمسة لمجلس السيادة، وهم: ”عائشة موسى، صديق تاور ، حسن شيخ إدريس، طه عثمان ، محمد الفكي سليمان“.
من جانبه، اختار المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دلقو الشهير بـ“حميدتي“، والفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حيث يقود المرحلة الأولى من الحكومة الانتقالية لـ 21 شهرًا، على أن تؤول المرحلة الثانية وصولًا إلى 39 شهرًا- عمر الحكومة الانتقالية- للمدنيين.
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