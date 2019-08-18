المجلس العسكري يُرشح “بُرطم” للشخصية التوافقية بالرقم “11” في السيادي

كشف مصدر موثوق لـ “باج نيوز” ترشيح المجلس العسكري لعضو البرلمان المحلول المستقل أبو القاسم برطم لشغل العضو رقم “١١” بالمجلس السيادي.
وأكد مصدر مُقرب من برطم لـ (باج نيوز) إن المجلس العسكري أخطر رجل الأعمال والبرلماني السابق أبو القاسم برطم لشغل منصب العضو المحايد في المجلس السيادي، وقال المصدر إن برطم لم يتخذ قراراً بالموافقة أو رفض المشاركة في المجلس السيادي بعد، فيما توقع المصدر موافقة برطم على المشاركة في عضوية المجلس السيادي المتوقع إعلان عضويته اليوم.
يذكر أن برطم كان عضواً مستقلا في البرلمان المحلول مُمثلا لدائرة دنقلا بالولاية الشمالية وقاد برطم معارضة شرسه ضد النظام المخلوع من داخل قبة البرلمان عبر رئاسته لتحالف النواب المستقلين وكتلة التغيير التي ضمت نواباً مستقلين وآخرين مُعينين عبر مقاعد الحوار الوطني.
الخرطوم: باج نيوز