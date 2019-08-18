فيديو: تراجي تتهم حمدوك وتصف الحكومة القادمة (بالسجمانة) ورواد التواصل يهددونها بأميرة علي

شنت الناشطة السياسية تراجي مصطفى هجوماً عنيفاً على الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها ووصفت الحكومة القادمة التي ينتظر تشكيلها بأنها متخلفة وفاسدة حيث قالت: (الجاي دا حكم متخلف سجمان فاسد بكفاءات ضعيفة ولانو تمليه الإرادات الاقليمية) موضحة أن الوثيقة التي تم توقيعها بأنها ستكون آخر مسمار في وحدة السودان قائلة:(هذه الوثيقة لو مضت تأكدوا بأنها آخر مسمار يدق في وحدة السودان).كما اتهمت الدكتور عبد الله حمدوك المرشح لمنصب رئيس الوزراء ووصفته بأنه رجل الأمارات حيث قالت:(الاخ حمدوك مع كامل التقدير لكفاءاتك أنت الآن رجل الأمارات الأول).
هذا وقد استنكر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومها على الوثيقة معلنين وقفتهم مع تجمع المهنيين وهددها البعض بالناشطة أميرة علي للرد عليها حيث كتب أحدهم قائلاً :(ههههههه حبوبتي تراجي اطلعي أنتي انحناء الشعب كلنا مع تجمع المهنين و خليكي في حالك و تكلمي عن نفسك ولا نجيب ليكي أميرة الفتنة أشد من القتل).
الخرطوم (كوش نيوز)